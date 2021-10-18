Моуринью о матче с «Юве»: команда, которая заслуживала победу, в конечном итоге проиграла

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче восьмого тура чемпионата Италии с «Ювентусом». Встреча проходила на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На 16-й минуте победный гол забил нападающий туринцев Мойзе Кин.
«Могу только сказать, что сегодня видел великую «Рому». Это то, что я сказал своим игрокам в раздевалке. Всё, что я могу сказать, это то, что «Рома» была великолепна во всех отношениях. Я увидел смелость, уверенность, веру. Очевидно, что поражение всегда будет поражением, но, если я смотрю на проект, это означает, что нужно смотреть на рост команды с течением времени. Я мог бы видеть это иначе, чем вы, но я видел, что команда, которая заслуживала победу, в конечном итоге проиграла. Это футбол», — приводит слова Моуринью Football Italia.
«Ювентус» в восьми матчах набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в Серии А. «Рома» (15) — на четвёртом месте.
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