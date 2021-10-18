Аллегри: наверное, я тоже нанес ущерб «Ювентусу» в начале сезона

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче восьмого тура чемпионата Италии с «Ромой» (1:0).
«Рома — технически хорошая команда, у них много качеств, и они вызвали у нас проблемы на раннем этапе, затем мы забили хороший гол и со временем улучшили свои результаты. У нас есть игроки, которые больше подходят для контратак, таковы их характеристики, поэтому, когда мы пытаемся сыграть в мяч, мы либо засыпаем, либо становимся раздражительными.
Это важная победа, еще один шаг вперед в таблице и дальнейший прогресс в сезоне. Не буду лгать, наверное, я тоже нанес ущерб команде в начале сезона некоторыми из своих действий, мне нужно было познакомиться с некоторыми игроками и их характеристиками, но мы приближаемся к цели. Щесны одним махом сделал все свои ошибки в сезоне и теперь возвращает команде все, что может», — приводит слова Аллегри Football Italia.
«Ювентус» в восьми матчах набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в Серии А. «Рома» (15) — на четвёртом месте.
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