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Куман о матче с «Валенсией»: когда вы так рано пропускаете, это психологическая проблема

Куман о матче с «Валенсией»: когда вы так рано пропускаете, это психологическая проблема
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу в матче с «Валенсией» в чемпионате Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 9-го тура испанской Примеры и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Это правда, что у нас есть неделя с тремя домашними играми. Мы должны подчеркнуть отношение команды, несмотря на то, как мы начали игру. Мы хорошо отреагировали, хорошо сыграли и заслужили победу».
Мне остаётся спокойствие команды. Когда вы так рано пропускаете, это психологическая проблема. Игра с мячом была хорошей. Мы играли глубоко, и я думаю, что мы заслужили победу», — приводит слова Кумана Marca.

«Барселона» набрала 15 очков в 8 матчах испанской Примеры и находится на 7-м месте в турнирной таблице. «Валенсия» (12) – на 9-м месте.

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