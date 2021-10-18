Куман о матче с «Валенсией»: когда вы так рано пропускаете, это психологическая проблема

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу в матче с «Валенсией» в чемпионате Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 9-го тура испанской Примеры и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Это правда, что у нас есть неделя с тремя домашними играми. Мы должны подчеркнуть отношение команды, несмотря на то, как мы начали игру. Мы хорошо отреагировали, хорошо сыграли и заслужили победу».

Мне остаётся спокойствие команды. Когда вы так рано пропускаете, это психологическая проблема. Игра с мячом была хорошей. Мы играли глубоко, и я думаю, что мы заслужили победу», — приводит слова Кумана Marca.

«Барселона» набрала 15 очков в 8 матчах испанской Примеры и находится на 7-м месте в турнирной таблице. «Валенсия» (12) – на 9-м месте.