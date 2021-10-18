Куман о матче с «Валенсией»: когда вы так рано пропускаете, это психологическая проблема

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу в матче с «Валенсией» в чемпионате Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 9-го тура испанской Примеры и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
«Это правда, что у нас есть неделя с тремя домашними играми. Мы должны подчеркнуть отношение команды, несмотря на то, как мы начали игру. Мы хорошо отреагировали, хорошо сыграли и заслужили победу».
Мне остаётся спокойствие команды. Когда вы так рано пропускаете, это психологическая проблема. Игра с мячом была хорошей. Мы играли глубоко, и я думаю, что мы заслужили победу», — приводит слова Кумана Marca.
«Барселона» набрала 15 очков в 8 матчах испанской Примеры и находится на 7-м месте в турнирной таблице. «Валенсия» (12) – на 9-м месте.
- 18 октября 2021
-
04:16
-
03:28
-
03:02
-
02:03
-
01:32
-
01:19
-
00:44
-
00:41
-
00:20
-
00:04
-
00:03
- 17 октября 2021
-
23:52
-
23:48
-
23:46
-
23:40
-
23:25
-
23:16
-
22:53
-
22:51
-
22:43
-
22:43
-
22:40
-
22:25
-
22:16
-
22:12
-
22:08
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:50
-
21:46
-
21:46
-
21:27
-
21:13