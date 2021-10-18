Мойес: тест Алекса Крала на коронавирус положительный, хотя ему поставили вакцину

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес после матча с «Эвертоном» (1:0) в АПЛ рассказал, что экс-футболист «Спартака» Алекс Крал заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию.
«Тест Алекса Крала на коронавирус положительный, хотя ему поставили вакцину. Так что для нас было странно, что в четверг у него был положительный результат», — приводит слова Мойеса Football.london.
23-летний Крал перешёл в «Вест Хэм» из «Спартака» в рамках договора аренды на сезон. Крал в «Вест Хэме» присоединился к своим соотечественникам и бывшим товарищам по пражской «Славии» Томашу Соучеку и Владимиру Цоуфалу.
После 8 туров «Вест Хэм» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 14 очков. От лидирующего «Челси» команда отстает на 5 очков.
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