Линекер: с такими молодыми виртуозами у «Барселоны» светлое будущее

Бывший форвард «Барселоны» Гари Линекер прокомментировал победу каталонского клуба над «Валенсией» со счётом 3:1 в матче Ла Лиги.

«Барселона» и «Валенсия» выдали на «Камп Ноу» добротную игру с шикарным голом Фати. Какой невероятно талантливый молодой игрок! Пусть сейчас не всё гладко, но с такими молодыми виртуозами у «Барселоны» светлое будущее», – написал Линекер в своём аккаунте в «Твиттере».

Первый мяч в матче был забит на 5-й минуте встречи. Защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя дальним ударом вывел свою команду вперёд. Однако уже на 13-й минуте нападающий «Барселоны» Ансу Фати сравнял счёт. Ему ассистировал Мемфис Депай. На 40-й минуте матча арбитр поставил пенальти в ворота «Валенсии». 11-метровый удар реализовал Мемфис Депай. За пять минут до окончания основного времени гол забил Филиппе Коутиньо.

«Барселона» набрала 15 очков в 8 матчах испанской Примеры и находится на 7-м месте в турнирной таблице. «Валенсия» (12) – на 9-м месте в таблице.