«Реал» предложит Бензема новый контракт

Мадридский «Реал» планирует предложить новый контракт своему форварду Кариму Бензема. Об этом сообщает Goal.com. Клуб хочет подписать новое соглашение с игроком до лета 2025 года.

По информации источника, таким образом, «Реал» хочет показать Бензема свое доверие, несмотря на информацию о возможном переходе Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

В нынешнем сезоне 33-летний француз провёл восемь матчей за «Реал», забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Нынешний контракт с футболистом действует до лета 2023 года.

Отметим, Бензема является одним из претендентов на «Золотой мяч». В минувшем сезоне француз провёл 34 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал девять результативных передач. Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября 2021 года в Париже.