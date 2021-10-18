Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» предложит Бензема новый контракт

«Реал» предложит Бензема новый контракт
Комментарии

Мадридский «Реал» планирует предложить новый контракт своему форварду Кариму Бензема. Об этом сообщает Goal.com. Клуб хочет подписать новое соглашение с игроком до лета 2025 года.

По информации источника, таким образом, «Реал» хочет показать Бензема свое доверие, несмотря на информацию о возможном переходе Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

В нынешнем сезоне 33-летний француз провёл восемь матчей за «Реал», забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Нынешний контракт с футболистом действует до лета 2023 года.

Отметим, Бензема является одним из претендентов на «Золотой мяч». В минувшем сезоне француз провёл 34 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал девять результативных передач. Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября 2021 года в Париже.

Новость по теме
Бензема: с юных лет «Золотой мяч» – это мечта и мотивация. Приятно оказаться в списке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021