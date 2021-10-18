Победы «Барселоны» и «Ювентуса», первое очко Радулова в сезоне. Главное к утру

«Барселона» одержала уверенную победу над «Валенсией» в чемпионате Испании, «Ювентус» обыграл «Рому» в Серии А, а российский хоккеист Александр Радулов набрал первое очков в новом сезоне НХЛ. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» дома обыграла «Валенсию», Депай забил гол и отдал результативную передачу.

2. «Ювентус» обыграл «Рому», Шомуродов вышел в концовке и получил жёлтую карточку.

3. Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Оттавой».

4. Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила $ 18 млн.

5. Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным судейским решением.

6. Норри победил Басилашвили в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

7. Азаренко за 3 часа проиграла Бадосе в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

8. Гол Крыховяка с пенальти спас «Краснодар» от проигрыша «Уфе».

9. ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Урал».

10. «Коламбус» вернул Егора Чинахова из АХЛ.

11. Обвалилась трибуна с празднующими победу фанатами «Витесса».

12. Хабиб: почему, когда человек поступает неправильно, все обобщают — дагестанцы, дагестанцы?