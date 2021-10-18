Победы «Барселоны» и «Ювентуса», первое очко Радулова в сезоне. Главное к утру

«Барселона» одержала уверенную победу над «Валенсией» в чемпионате Испании, «Ювентус» обыграл «Рому» в Серии А, а российский хоккеист Александр Радулов набрал первое очков в новом сезоне НХЛ. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» дома обыграла «Валенсию», Депай забил гол и отдал результативную передачу.
2. «Ювентус» обыграл «Рому», Шомуродов вышел в концовке и получил жёлтую карточку.
3. Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Оттавой».
4. Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила $ 18 млн.
5. Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным судейским решением.
6. Норри победил Басилашвили в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
7. Азаренко за 3 часа проиграла Бадосе в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
8. Гол Крыховяка с пенальти спас «Краснодар» от проигрыша «Уфе».
9. ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Урал».
10. «Коламбус» вернул Егора Чинахова из АХЛ.
11. Обвалилась трибуна с празднующими победу фанатами «Витесса».
12. Хабиб: почему, когда человек поступает неправильно, все обобщают — дагестанцы, дагестанцы?
- 18 октября 2021
-
08:37
-
08:30
-
07:54
-
07:00
-
06:20
-
05:57
-
05:13
-
04:51
-
04:16
-
03:28
-
03:02
-
02:03
-
01:32
-
01:19
-
00:44
-
00:41
-
00:20
-
00:04
-
00:03
- 17 октября 2021
-
23:52
-
23:48
-
23:46
-
23:40
-
23:25
-
23:16
-
22:53
-
22:51
-
22:43
-
22:43
-
22:40
-
22:25
-
22:16
-
22:12
-
22:08
-
22:04