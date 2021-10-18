Серхио Регилон рассказал о своих словах судье перед остановкой матча с «Ньюкаслом»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон рассказал подробности инцидента, который произошёл в ходе матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:2). Одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Регилон обратился к судье Андре Марринеру, после чего встреча была остановлена на некоторое время.

«Я увидел лежащего человека. Я очень нервничал, подошёл к судье и сказал: „Взгляните, мы не можем играть в такой ситуации. Нужно остановить матч“.

Я посмотрел на болельщиков, которые начали скандировать: «Остановите, остановите». Затем я вновь обратился к судье: «Там человек лежит, это не хорошо. Пожалуйста, остановите игру», — приводит слова Регилона Sky Sports.

Медики «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» оказали помощь пострадавшему. Арбитр увёл команды в раздевалки, но потом возобновил встречу.

Видео эпизода с остановкой матча:

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