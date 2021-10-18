«Барселона» может подать в суд на своего бывшего президента Бартомеу

Собрание членов правления каталонской «Барселоны» закончилось призывами в адрес нынешнего президента Жоана Лапорты подать в суд на бывшего президента клуба Хосепа Бартомеу. Об этом сообщает Marca.
«У меня есть множество причин подать в суд. Если мы поймем, что есть признаки преступления, мы безуслоно примем соответствующие меры. Тем не менее, сделаем мы это только в том случае, если у нас будут полные гарантии того, что мы выиграем в суде», — заявил сам Лапорта.
Ранее Лапорта назвал Бартомеу «отчаянным человеком» во время подписания нового контракта с Педри.
Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб. В марте Бартомеу даже был арестован после обысков в офисе «Барселоны» в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях.
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