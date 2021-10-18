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«Ювентус» выкупит Морату у «Атлетико», если не получится договориться с Влаховичем

«Ювентус» выкупит Морату у «Атлетико», если не получится договориться с Влаховичем
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Руководство «Ювентуса» определился с главным претендентом на усиление позиции центрального форварда следующим летом. Как сообщает Tuttosport, туринский гранд приложит максимум усилий для того, чтобы в клуб перебрался нападающий «Фиорентины» Душан Влахович.

В том случае, если сербский футболист откажет «Ювентусу» и выберет для продолжения карьеры другой клуб, «Старая синьора» выкупит у мадридского «Атлетико» Альваро Морату. По информации издания, сумма выкупа составляет € 35 млн, однако в «Юве» хотят снизить стоимость.

В текущем сезоне 21-летний Влахович провёл восемь матчей за «Фиорентину», в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. У Мораты девять игр в футболе «Ювентуса», в которых он трижды забил и один раз выполнил ассист.

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