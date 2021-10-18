Генрих Мхитарян раскритиковал работу судей в матче Серии А «Ювентус» — «Рома»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян выступил с критикой работы судей в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:1).
Напомним, в концовке первого тайма встречи главный арбитр Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота «Ювентуса», который не сумел реализовать игрок «Ромы» Жордан Верету. Мхитарян выразил мнение, что судья должен был дать доиграть эпизод, который привёл к забитому мячу в ворота туринцев.
«Почему судьи не дождались завершения движения мяча и дали свисток? В случаях с офсайдами всегда ждут по 5-8 секунд, так почему же не сделать то же самое с пенальти? Все видели, что произошло, поэтому больше ничего не буду говорить», — приводит слова Мхитаряна Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Ювентус» набрал 14 очков в восьми матчах и поднялся на седьмое место в Серии А. «Рома» (15) располагается на четвёртом месте.
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