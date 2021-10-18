УЕФА намерен наказать сборную Англии за поведение фанатов в финале Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен наказать сборную Англии за поведение болельщиков в день финального матча Евро-2020 с национальной командой Италии, сообщает Sky Sports.



Напомним, финал Евро-2020 Италия — Англия состоялся 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встреча завершилась победой итальянской сборной в серии пенальти (1:1, 3:2 — по пенальти). Перед началом матча более сотни фанатов, не имевших билетов на эту игры, пытали прорваться на стадион. Также во время встречи были зафиксированы нарушения общественного порядка, выбегание на поле, бросание предметов и зажигание фейерверков.



По информации источника, УЕФА вынесет решение по делу в отношении Футбольной ассоциации Англии (FA) сегодня, 18 октября. Ожидается, что сборной Англии придётся провести минимум один домашний матч при пустых трибунах.

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