Украинский голкипер «Реала» Лунин интересен дортмундской «Боруссии»

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин заинтересовал дортмундскую «Боруссию». Как сообщает Fichajes, главный тренер „шмелей“ Марко Розе хочет в полной мере раскрыть в Дортмунде талант 22-летнего вратаря.



За мадридский „Реал“ украинец не играл в официальных матчах почти год — последний матч датирован январём 2021 года.



Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2024 года. Ранее Лунин выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес». Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.



Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявлял, что украинский вратарь «заслуживает того, чтобы играть, и получит свой шанс».