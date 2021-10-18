Экс-игрок «МЮ»: не верил, что Роналду уйдёт в «Ман Сити». Он бы не запятнал свою историю

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фабио да Силва, ныне выступающий за «Нант», рассказал, почему не верил в слухи о возможном переходе форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» и «Барселону».



«Не мог представить себе, что Роналду может перейти в «Манчестер Сити» или «Барселону». Когда мне об этом сказали, я просто не мог в это поверить. Педро, который играет за «Нант» со мной, сказал: «Манчестер Сити» почти заключил контракт с Криштиану». Я ответил, что это невозможно. Я ни на секунду в это не поверил. Дело в его истории с «Манчестер Юнайтед» и в том, что я узнал за два года нашей игры в одной команде. Роналду было бы трудно сыграть за «Манчестер Сити», потому что он бережно относится к своей истории с «Манчестер Юнайтед». Думаю, то же самое можно сказать и в отношении «Барселоны». Не думаю, что он бы запятнал эту историю», — приводит слова Фабио ESPN.

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