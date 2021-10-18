«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Челси» в гонке за Жюлем Кунде

Французский защитник «Севильи» Жюль Кунде попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Как сообщает El Nacional, руководство манкунианцев готово серьёзно посоперничать за футболиста с лондонским «Челси».



На протяжении всего прошлого лета 22-летний Кунде был связан с переходом в «Челси», однако в Лондоне отказались платить за защитника € 90 млн. Впрочем, уже зимой руководство «пенсионеров» готовы возобновить переговоры по французу. Теперь они получат серьёзного конкурента в лице «МЮ».



Сам футболист не планирует переходить в мадридский «Реал», с которым его также связывают СМИ, а хочет попробовать себя в английской Премьер-лиге.



Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки. Действующий контракт француза с «Севильей» действует до 2024 года.