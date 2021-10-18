Арбитр Орсато — Кристанте: вы обвиняете меня в том, что кто-то не реализовал пенальти?

Арбитр Даниэле Орсато в перерыве матча 8-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Рома» (1:0) обсудил инцидент, произошедший в первом тайме, с футболистом римлян Брианом Кристанте.

Напомним, в концовке первого тайма встречи голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны сбил в своей штрафной площади полузащитника «Рома» Генриха Мхитаряна. Мяч отскочил к форварду римлян Тэмми Абрахаму, который отправил его в сетку ворот уже после свистка рефери. Орсато назначил пенальти в ворота «Ювентуса», который не сумел реализовать игрок «Ромы» Жордан Верету.

«Вратарь выходит из ворот. Пенальти? О нет, офсайд. Я даю свисток, после чего мяч залетает в ворота. Что, если бы я не свистнул? После пенальти не дают доигрывать эпизод. А потом вы обвиняете меня в том, что кто-то не реализовал пенальти?» — приводит слова Орсато La Repubblica.