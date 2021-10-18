Арсен Венгер предложил арбитрам проводить пресс-конференции после матчей

Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер выступил с идеей организации послематчевых пресс-конференций для арбитров.
«Если бы у арбитров была возможность объясниться после матчей, это позволило бы избежать разногласий и закрыть обсуждения до того, как всё выйдет в публичное пространство. Нам нужно заручиться поддержкой судей в этом вопросе. Я не знаю, в каком состоянии они находятся после матчей и готовы ли высказывать своё мнение по тем или иным эпизодам», — приводит слова Венгера L'Equipe.
Венгер занимает пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола с ноября 2019 года. Ранее французский специалист работал в таких клубах, как «Страсбург», «Канн», «Нанси», «Монако», «Нагоя Грампус» и лондонский «Арсенал».
- 18 октября 2021
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