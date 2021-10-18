Тренер «Зенита» Сканавино: в матче с «Ювентусом» возможно всё. Надеюсь, сможем победить

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 20 октября.
«Первое, о чём я подумал, когда «Ювентус» попал в нашу группу — здорово, я смогу ещё один раз увидеться со своей семьёй! Затем, конечно, пришло осознание, что впереди у нас игры с очень сильной командой, которую тренирует человек, выигравший с клубом множество трофеев и недавно вернувшийся в Турин. Да, я не ожидал, что старт «Юве» в Серии А окажется таким — вижу, что они понемногу набирают обороты, но и «Зенит» очень качественно прибавил за последние месяцы. Конечно, у нас не такой большой опыт игры в еврокубках, но, с другой стороны, всё больше зенитовцев — последний пример: Сутормин и Чистяков — вызываются в сборную России, дебютируют там и получают международный опыт. И я очень радуюсь этому, потому что это очень важно для «Зенита».
Надеюсь, мы сможем победить «Ювентус». Это будет очень непросто, но один матч — это один матч, на поле может произойти всё, что угодно. Всё будет зависеть от комплекса факторов, важно биться и получать удовольствие от игры. У нас прекрасный стадион — на мой взгляд, лучший. Он куда красивее стадиона «Ювентуса», они находятся на двух разных уровнях. У нас потрясающие болельщики, которые поддерживают нас на каждой игре и в любой ситуации, тогда как фанаты «Юве» иногда бывают критически настроены по отношению к команде. Поэтому нам очень повезло, что в Петербурге мы играем в таком окружении. Так что всё возможно», — приводит слова Сканавино пресс-служба «Зенита».
- 18 октября 2021
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