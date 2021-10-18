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Гари Невилл: на данный момент Санчо — жертва игры «Манчестер Юнайтед»

Гари Невилл: на данный момент Санчо — жертва игры «Манчестер Юнайтед»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал журналистов не критиковать вингера «красных дьяволов» Джейдона Санчо.

«На данный момент Санчо — жертва игры команды. Такой игрок должен приходить в сложившуюся команду, а он пока лишь ищет своё место. Мне кажется, он неплохо сыграл с „Эвертоном“ пару недель назад, но его в любом случае сейчас не надо критиковать.

Конечно, когда «Юнайтед» покупают игрока за большие деньги, то его начинают критиковать, но сейчас это лишь отвлекает его. Им нужно найти баланс. Санчо, Фернандеш, Погба, Роналду и Гринвуд в одной команде… Троим или четырём из них нужно работать так, как они ещё никогда не работали раньше. Только так «МЮ» сможет побеждать хорошие команды», — цитирует Невилла Mirror.

Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

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