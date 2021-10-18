Павар: хочу большего уважения от французов, но заставить их смотреть Бундеслигу не могу

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар пожаловался на недостаточное внимание, которое получает от болельщиков сборной Франции.



«Как француз, я хотел бы добиться большего уважения на родине, хочу чтоб там более пристально следили за моей игрой. Увы, я не могу заставить людей ради этого смотреть Бундеслигу. Впрочем, хватает и тех людей, которые регулярно смотрят за моей игрой — они прекрасно знают о моих сильных и слабых сторонах.



Я покинул Францию в достаточно юном возрасте, так и не сыграв достаточно матчей в Лиге 1, чтобы стать хоть немного известным в своей стране. Французские болельщики практически ничего не знают обо мне. А если и знают, то только по голу на чемпионате мира в России. Лишь после него на меня на меня начали обращать хоть какое-то внимание», — цитирует Павара Sport1.de.



В текущем сезоне 25-летний Павар провёл за «Баварию» четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей. Со сборной Франции Бенжамен стал чемпионом Лиги Наций.