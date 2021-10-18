Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павар: хочу большего уважения от французов, но заставить их смотреть Бундеслигу не могу

Павар: хочу большего уважения от французов, но заставить их смотреть Бундеслигу не могу
Комментарии

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар пожаловался на недостаточное внимание, которое получает от болельщиков сборной Франции.

«Как француз, я хотел бы добиться большего уважения на родине, хочу чтоб там более пристально следили за моей игрой. Увы, я не могу заставить людей ради этого смотреть Бундеслигу. Впрочем, хватает и тех людей, которые регулярно смотрят за моей игрой — они прекрасно знают о моих сильных и слабых сторонах.

Я покинул Францию в достаточно юном возрасте, так и не сыграв достаточно матчей в Лиге 1, чтобы стать хоть немного известным в своей стране. Французские болельщики практически ничего не знают обо мне. А если и знают, то только по голу на чемпионате мира в России. Лишь после него на меня на меня начали обращать хоть какое-то внимание», — цитирует Павара Sport1.de.

В текущем сезоне 25-летний Павар провёл за «Баварию» четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей. Со сборной Франции Бенжамен стал чемпионом Лиги Наций.

Новость по теме
Павар: возможно, мой стиль менее сексуален, чем у Хакими и Арнольда, но в защите я лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021