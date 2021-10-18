Газинский: Шапи задал очень высокую планку — а у нас сразу съедают, как только оступаешься

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о карьере нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. В текущем сезоне 21-летний футболист выступает на правах аренды за «Гиресунспор».
«Когда Магомед только начал выходить на поле, он сразу же задал очень высокую планку. У него появлялся эмоциональный всплеск от выхода на замены, поэтому он отдавал голевые пасы или забивал мячи. И спустя год-два, когда Шапи уже стал игроком основы, все — болельщики и журналисты — ждали от него такого же в каждом матче.
Вот только, как мне кажется, у него психологически не пошла игра. А у нас как принято: по головке тебя гладят, а как только оступаешься, сразу съедают. Начинают кричать, мол, зазвездился игрок и так далее. Но у всех спортсменов наступала чёрная полоса и что-то не ладилось: форму не обрёл или семейные обстоятельства вмешивались. А люди, не понимая таких тонкостей, хотят, чтобы игроки всю карьеру показывали высочайший уровень.
Я не знаю всех подробностей аренды Шапи в Турцию. Может быть, он решил себя там зарекомендовать, чтобы потом вернуться или уйти куда-то ещё. Плюс, когда мы говорим о Магомеде, нужно понимать, что он показывал отличный футбол после выхода на замену. У него хорошие ноги, дриблинг, так что на фоне уставших соперников он сильно выделялся. А вот показывать такой уровень с самых первых минут очень сложно», — цитирует Газинского Metaratings.
- 18 октября 2021
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