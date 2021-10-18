Томаш Соучек показал фото своего лица, на которое Рондон наступил шипами
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек продемонстрировал шрамы на лице, которые у него остались после столкновения с форвардом «Эвертона» Хосе Саломоном Рондоном. Чех в падении пытался перехватить мяч, и венесуэлец случайно наступил ему шипами на лицо.
«Добавил в свою коллекцию ещё несколько швов на лице. Я никогда не сдаюсь. Прекрасная победа, парни. Продолжаем усердно работать. Не переживайте, я ещё жив», — написал Соучек.
Пост доступен в «инстаграме» Томаша Соучека.
«Эвертон» потерпел поражение на своём поле со счётом 0:1. Единственный гол на 74-й минуте встречи забил защитник «Вест Хэма» Анджело Огбонна.
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