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Томаш Соучек показал фото своего лица, на которое Рондон наступил шипами

Томаш Соучек показал фото своего лица, на которое Рондон наступил шипами
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек продемонстрировал шрамы на лице, которые у него остались после столкновения с форвардом «Эвертона» Хосе Саломоном Рондоном. Чех в падении пытался перехватить мяч, и венесуэлец случайно наступил ему шипами на лицо.

«Добавил в свою коллекцию ещё несколько швов на лице. Я никогда не сдаюсь. Прекрасная победа, парни. Продолжаем усердно работать. Не переживайте, я ещё жив», — написал Соучек.

Пост доступен в «инстаграме» Томаша Соучека.

«Эвертон» потерпел поражение на своём поле со счётом 0:1. Единственный гол на 74-й минуте встречи забил защитник «Вест Хэма» Анджело Огбонна.

Видео гола Анджело Огбонны:

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