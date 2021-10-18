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В Словакии болельщики устроили массовую драку во время матча

В Словакии болельщики устроили массовую драку во время матча
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Матч 11-го тура чемпионата Словакии «Спартак» (Трнава) — «Слован» (Братислава) был прерван на 15-й минуте из-за массовой драки болельщиков.

Встреча проходила с Трнаве вчера, 17 октября. Столкновения болельщиков начались на трибунах, а позже переместились на поле, из-за чего матч был остановлен. В стычку вмешались полицейские, которые очистили сектор стадиона от болельщиков гостей, использовавших пиротехнику. Один из фанатов получил серьёзные повреждения и покинул стадион на носилках.

Футболисты обеих команды были отправлены в подтрибунное помещение. Через некоторое время главный арбитр объявил, что матч не будет доигран. Пресс-служба турнира на официальном сайте сообщает, что ближайшее время руководство лиги проведёт собрание, на котором будет принято решение о судьбе встречи.

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