Московское «Динамо» продлило партнёрский контракт с Chevrolet Россия

Компания Chevrolet Россия остаётся официальным партнером «Динамо» Москва в сезоне-2021/2022. Об этом сообщается в пресс-релизе автомобильной компании. Известный бренд продолжит поддерживать клуб, предоставляя игрокам автомобили всего модельного ряда, а логотип Chevrolet будет размещен на игровой форме.



«Мы гордимся, что уже четвёртый год подряд «Динамо» выбирает наши автомобили за их технологичность, надежность, безопасность, управляемость, комфорт и, следовательно, яркие эмоции от вождения и бескомпромиссную уверенность за рулем.



В этом году парк «Динамо» пополнится флагманами бренда – абсолютно новыми Chevrolet Tahoe и Trailblazer, которые недавно вышли на российский рынок.



В новом сезоне мы желаем игрокам успехов и новых побед и, объединяя автолюбителей и фанатов спорта, будем вместе болеть за красивый футбол!» — заявила директор по маркетингу и PR General Motors Россия Ольга Бурлакова.

По итогам 11 туров Российской Премьер-Лиги столичный клуб располагается на третьей строчке турнирной таблицы. От лидирующего «Зенита» «Динамо» отстаёт на три очка.