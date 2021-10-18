Райола добивается ухода де Лигта из «Ювентуса» и ведёт переговоры с «Челси» и «Ман Сити»

Нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может покинуть туринский клуб уже следующим летом. Как сообщает CalcioMercato, сам футболист в Италии всем доволен, однако его агент Мино Райола имеет на этот счёт другое мнение.



По мнению Райолы, де Лигту необходимо сменить обстановку и трансфер в одно из ближайших трансферных окон является для него идеальным вариантом. Мино уже провёл предварительные переговоры с «Челси», «Манчестер Сити» и «Барселоной» — каждый из клубов заинтересован в приобретении 22-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне де Лигт провёл восемь матчей за «Ювентус», в которых забил один гол и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 75 млн.