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Новый глава департамента судейства РФС Перейра провел первый семинар для арбитров РФС

Новый глава департамента судейства РФС Перейра провел первый семинар для арбитров РФС
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Новый руководитель департамента судейства Витор Перейра провёл первый семинар для судей и ассистентов Российской Премьер-Лиги. Как сообщает пресс-служба РФС, на двухдневные сборы в Москву приехали 19 судей, 38 помощников судьи, 2 VAR и 3 AVAR арбитра.

«Основные задачи этого семинара – познакомиться с судьями и ассистентами РПЛ и провести разбор сложных моментов из трёх последних туров. У нас не так много свободных окон, чтобы собраться вместе, поэтому нужно эффективно воспользоваться таким моментом, чтобы узнать что-то новое и обменяться мнениями», — заявил Перейра.

Напомним, 64-летний португалец сменит на посту главы департамента судейства РФС венгра Виктора Кашшаи, который подал в отставку 13 сентября. Среди кандидатов также назывались имена Николы Риццоли и Бьорна Куйперса.

Витор Перейра обслуживал матчи чемпионатов мира 1998 и 2002 годов, а также работал на финале Суперкубка-2001, где встречались «Бавария» и «Ливерпуль», и Кубка УЕФА-2002, где «Фейеноорд» играл с дортмундской «Боруссией». После окончания судейской карьеры работал в Греческой федерации футбола, затем — инспектором УЕФА.

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