Тухель: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — эталон с точки зрения качества и стабильности

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о соперниках в английской Премьер-лиге.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в последние годы доказали, что являются эталоном с точки зрения качества и стабильности. Эти клубы показали всем, что нужно, чтобы стать чемпионами. В АПЛ была гонка между двумя командами. Это ориентир для всех клубов лиги. Мы должны улучшить все аспекты игры, включая защиту и нападение, потому что соревноваться в чемпионате Англии сложно. Мы не перестанем стараться стать лучше соперников», — приводит слова Тухеля Liverpool Echo.

«Челси» набрал 19 очков в 8 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» (18) и «Манчестер Сити» (17) входят в тройку лидеров турнира.