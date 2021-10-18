Тухель: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — эталон с точки зрения качества и стабильности
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о соперниках в английской Премьер-лиге.
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в последние годы доказали, что являются эталоном с точки зрения качества и стабильности. Эти клубы показали всем, что нужно, чтобы стать чемпионами. В АПЛ была гонка между двумя командами. Это ориентир для всех клубов лиги. Мы должны улучшить все аспекты игры, включая защиту и нападение, потому что соревноваться в чемпионате Англии сложно. Мы не перестанем стараться стать лучше соперников», — приводит слова Тухеля Liverpool Echo.
«Челси» набрал 19 очков в 8 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» (18) и «Манчестер Сити» (17) входят в тройку лидеров турнира.
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