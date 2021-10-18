Ди Канио: сравнение Лукаку и Осимхена? Ромелу более деревянный

Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио оценил футбольные умения форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

«Слышал, что Джузеппе Бергоми (тренер «Интера», чемпион мира в составе сборной Италии. — Прим. «Чемпионата») сравнил Лукаку и Осимхена. Как по мне, этих футболистов сложно сравнивать — они слишком разного плана. Осимхен не такой деревянный, как Лукаку. Вы же сами видите — едва защитники АПЛ поняли, как нужно играть против Ромелу, он перестал забивать голы. Это не вина Тухеля, ведь и без помощи Ромелу «Челси» является лидером чемпионата.

Как бы то ни было, Лукаку является игроком определённого и ограниченного функционала. Таким, к примеру, был Льоренте в «Ювентусе» Антонио Конте. Лукаку мощнее, чем Фернандо, но так же, как и он, подходит лишь под определённый стиль игры», — цитирует Ди Канио Daily Mail.