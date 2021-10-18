Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар пропустит матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «РБ Лейпциг»

Неймар пропустит матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «РБ Лейпциг»
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар не сможет принять участия в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг».

«Неймар почувствовал боль в приводящей мышце бедра после возвращения из расположения сборной. Ему придётся продлить восстановительный период на несколько дней, прежде чем он вернётся в строй», — говорится в сообщении пресс-службы парижского клуба.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «РБ Лейпциг» состоится завтра, 19 октября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск. «ПСЖ» в 2 матчах набрал 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе А являются «Брюгге» (4) и «Манчестер Сити» (3).

Новость по теме
Почеттино отреагировал на слова Неймара о том, что ЧМ-2022 может стать для него последним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021