Неймар пропустит матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «РБ Лейпциг»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар не сможет принять участия в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг».



«Неймар почувствовал боль в приводящей мышце бедра после возвращения из расположения сборной. Ему придётся продлить восстановительный период на несколько дней, прежде чем он вернётся в строй», — говорится в сообщении пресс-службы парижского клуба.



Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «РБ Лейпциг» состоится завтра, 19 октября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск. «ПСЖ» в 2 матчах набрал 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе А являются «Брюгге» (4) и «Манчестер Сити» (3).

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