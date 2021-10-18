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Дик Адвокат встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов с «Ювентусом»

Дик Адвокат встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов с «Ювентусом»
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Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат проведёт встречу с болельщиками перед матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Ювентус», сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Встреча состоится в основном холле второго этажа трибуны С напротив сектора С-106. Болельщики «Зенита» смогут задать гостю вопросы и получить карточку с его автографом.

Напомним, Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под руководством нидерландского специалиста клуб выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра «Ювентуса» и «Зенита» пройдёт 2 ноября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).

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