«Лилль» готов продать Ренату Саншеша и ждёт предложений от топ-клубов

Французский «Лилль» открыт к продаже своего полузащитника Ренату Саншеша по окончании нынешнего сезона, информирует Goal.com.

Согласно сведениям источника, «доги» готовы расстаться с португальским хавбеком в случае выгодного предложения от большого клуба. Интерес к 24-летнему игроку проявляют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Президент «Лилля» уже обсудил с Ренату детали возможного ухода.

Ранее СМИ сообщали, что «Лилль» готов отпустить Саншеша в «Барселону» за € 35 млн, однако каталонцы поставили переговоры по этому трансферу на паузу из-за финансовых проблем.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает Саншеша в € 30 млн. В нынешнем сезоне Ренту провёл за «Лилль» три матча и не отметился результативными действиями. Сейчас португалец не играет по причине травмы.