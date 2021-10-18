В окружении Рашфорда разочарованы словами Сульшера о приоритетах футболиста

Окружение нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда разочаровано словами наставника «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера о приоритетах игрока, сообщает The Athletic.



По информации источника, приближённые к нападающему остались недовольны тем, что ранее Сульшер порекомендовал Рашфорду сконцентрироваться на футболе, имея ввиду активную благотворительную деятельность футболиста. В клубе утверждают, что слова норвежского наставника были неправильно истолкованы.



Окружение игрока отмечает, что Рашфорд полностью отдаётся футболу. В подтверждение этого приближённые указывают на то, что нападающий отложил операцию, чтобы помочь клубу и сборной, а также вернулся в строй на шесть недель раньше запланированного срока.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Рашфорд принял участие в одном матче, в котором забил гол. Игрок пропустил три месяца из-за операции на плече.