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В окружении Рашфорда разочарованы словами Сульшера о приоритетах футболиста

В окружении Рашфорда разочарованы словами Сульшера о приоритетах футболиста
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Окружение нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда разочаровано словами наставника «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера о приоритетах игрока, сообщает The Athletic.

По информации источника, приближённые к нападающему остались недовольны тем, что ранее Сульшер порекомендовал Рашфорду сконцентрироваться на футболе, имея ввиду активную благотворительную деятельность футболиста. В клубе утверждают, что слова норвежского наставника были неправильно истолкованы.

Окружение игрока отмечает, что Рашфорд полностью отдаётся футболу. В подтверждение этого приближённые указывают на то, что нападающий отложил операцию, чтобы помочь клубу и сборной, а также вернулся в строй на шесть недель раньше запланированного срока.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Рашфорд принял участие в одном матче, в котором забил гол. Игрок пропустил три месяца из-за операции на плече.

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