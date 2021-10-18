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Клопп: ван Дейк – лучший центральный защитник в мире

Клопп: ван Дейк – лучший центральный защитник в мире
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о защитнике команды Вирджиле ван Дейке.

«Вирджил ван Дейк — лучший центральный защитник в мире, это точно. Слава богу, что он играет за нас.

Нам нужно, чтобы все наши игроки играли в тот футбол, в который мы хотим играть. Какие-то базовые идеи всегда были, но чем лучше становятся игроки, тем лучше и футбол», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги ван Дейк сыграл в восьми матчах и отдал одну результативную передачу.

Нидерландский защитник выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, куда перешёл из «Саутгемптона» за € 84,65 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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