Почеттино: у Икарди есть личные проблемы, поэтому он не тренировался два дня

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопрос журналистов о состоянии нападающего Мауро Икарди. Завтра, 19 октября, «ПСЖ» сыграет с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.

«У Икарди есть некоторые личные проблемы, по этой причине он не тренировался в эти два дня. Завтра мы его позовём, но постараемся проанализировать ситуацию, чтобы понять, сможет ли он быть с командой», — приводит слова Почеттино Calciomercato.

16 октября, агент и жена нападающего Ванда Нара написала в «Инстаграме», что футболист ей изменил. Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро. У пары есть две общие дочери. До отношений с Икарди Ванда была замужем за его другом, бывшим полузащитником ФК «Москва» и «Барселоны» Макси Лопесом, от которого у неё есть три сына.



Икарди перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году из «Интера» на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 50 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Икарди составляет € 35 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.