Клопп высказался о предстоящем матче «Ливерпуля» с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико». Игра пройдёт завтра, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



«В прошлый раз мы не очень хорошо здесь сыграли. Мы многому научились после тех двух матчей (в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020).



«Атлетико» поменял некоторых игроков, но не стал при этом слабее. Они изменились, потому что играют в другой манере, но по-прежнему добиваются результатов. Невероятно, как Симеоне держит их всех в тонусе. В этом случае не может быть никакой критики.



Не могу не уважать то, что они делают. Нравится ли мне это? Не очень, но таков уж я. Мне нравится другой стиль футбола. Но он должен приносить успех, а «Атлетико» его, безусловно, приносит», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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