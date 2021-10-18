Де Дзерби: Гвардиола – единственный учёный в мире тренеров

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби лестно высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«Гвардиола – величайший из всех тренеров. Если угодно, в мире тренеров Гвардиола — единственный учёный, нобелевский лауреат.
Гвардиола является революционером. Он подготовил самую зрелищную команду в истории футбола, потом уехал в Германию и изменил там футбольную культуру всей страны. Потом он стал делать то же самое в Англии. Восхищаюсь им потому, что у него больше храбрости, чем у кого-либо другого.
Есть и другие выдающиеся тренеры, которые внесли свой вклад. Сарри в «Наполи». Бьелса — у него неповторимая манера общения и энергетика. Вспомню еще Сакки и его «Милан», Зидана и его достижения с «Реалом». Он гармонично объединил в своём составе множественные таланты», — приводит слова Де Дзерби Marca.
- 18 октября 2021
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