«Алавес» — «Бетис»: составы команд на матч 9-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Алавеса» и «Бетиса» на матч 9-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардия, Миазга, Химо, Пина, Мойя, Пельистри, Риоха, Де ла Фуэнте, Хоселу.
Запасные: Сивера, Агиррегабирия, Лежён, Лопес, Тачи, Гарсия, Н’Диайе, Мартин, Мендес, Понс, Гвидетти, Силла.
«Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Бартра, Бельерин, Гуардадо, Карвалью, Каналес, Родри, Фекир, Жозе.
Запасные: Браво, Гонсалес, Монтойя, Песселья, Акуоку, Лайнес, Родригес, Хоакин, Иглесиас, Хуанми, Руибаль, Тельо.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему будут помогать ассистенты Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевес. Резервный арбитр – Карлос Перес Фернандес.
- 18 октября 2021
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