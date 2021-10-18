Вильена: Кордоба – козырь «Краснодара» в игре против любого соперника

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена оценил игру своего одноклубника, нападающего Джона Кордобы.

«Как Джон Кордоба изменил игру «Краснодара»? Джон – результативный форвард, который обладает впечатляющим контролем мяча и не менее впечатляющим умением за мяч бороться. Очень сильный нападающий. Могу отдать ему пас прямо в ноги, а могу послать мяч в недодачу и всегда буду уверен, что он примет передачу, поскольку обладает внушительными физическими данными и очень высокой скоростью. С Джоном впереди мы уверены в своем нападении. Кордоба – наш козырь в игре против любого соперника», — приводит слова Вильены пресс-служба краснодарского клуба.

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