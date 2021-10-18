Головин вернётся в общую группу «Монако» 19 октября

Российский полузащитник Александр Головин восстановился от травмы и во вторник начнёт тренировки в общей группе «Монако». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Головин не попал в заявку на матч 10-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (0:2). В «Монако» сообщали, что российский футболист, а также его одноклубники Сеск Фабрегас и Джибриль Сидибе продолжают восстанавливаться после полученных повреждений.
Россиянин получил повреждение паха в матче 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Ранее «Чемпионат» первым сообщил, что Александр Головин пропустит из-за травмы около трёх недель. Позже эту информацию подтвердили в РФС. Из-за повреждения футболист не смог сыграть в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022. Головину сделали МРТ – у него была диагностирована травма паха.
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