Модрич: в этом году «Шахтёр» сильнее, чем в прошлом. Но «Реалу» надо победить

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром». Игра состоится завтра, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

«Матч с «Шахтёром» очень важный. Мы уступили в последних встречах, нет возможности снова проигрывать. Нужно выйти на поле как «Реал». Знаю, мы можем победить. Последние три матча были сложные. Но после международной паузы у нас есть вера. Нужно выйти и победить в матче.

Хочется ли взять реванш за прошлый год? Не в том дело. Надо победить. «Шахтер» – сильный клуб. Он показал это в прошлом году и до сих пор таковым остается. Но нам нужно показать свою лучшую игру и победить.

Конечно, мы следили за «Шахтёром». В этом клубе работает Срна. Поменялся тренер, стиль игры. Сейчас команда больше хочет играть с мячом. Считаю, они в этом году сильнее, чем в прошлом», — приводит слова Модрича с пресс-конференции Tribuna.