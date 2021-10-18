Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист-гей из АПЛ – о боязни сделать каминг-аут: болельщики меня распнут

Футболист-гей из АПЛ – о боязни сделать каминг-аут: болельщики меня распнут
Комментарии

Неназванный футболист из английской Премьер-лиги, являющийся представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказал о боязни сделать каминг-аут.

«Сейчас идёт 2021 год, я должен иметь возможность рассказать всем, кто я такой. Но на трибунах всё ещё есть некоторые болельщики, которые как будто живут в 1980-х.

Я хочу быть открытым с людьми, потому что я такой, какой есть, и горжусь этим. Но правда в том, что они меня распнут.

Когда я играю, мне кажется, что фанаты догадаются и осудят меня. Выгляжу ли я как гей? Могут ли они понять это по одежде, которую я ношу вне поля? Это ужасно влияет на меня психологически. Это ужасно», — цитирует игрока The Sun.

Футболист провёл беседу с активисткой Амаль Фашану – племянницей экс-игрока Джастина Фашану, который сделал каминг-аут в 1990 году и через восемь лет покончил с собой.

Новость по теме
Защитник сборной Англии Коуди: готов поддержать игрока, если он решит совершить каминг-аут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021