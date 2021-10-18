Футболист-гей из АПЛ – о боязни сделать каминг-аут: болельщики меня распнут

Неназванный футболист из английской Премьер-лиги, являющийся представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказал о боязни сделать каминг-аут.



«Сейчас идёт 2021 год, я должен иметь возможность рассказать всем, кто я такой. Но на трибунах всё ещё есть некоторые болельщики, которые как будто живут в 1980-х.



Я хочу быть открытым с людьми, потому что я такой, какой есть, и горжусь этим. Но правда в том, что они меня распнут.



Когда я играю, мне кажется, что фанаты догадаются и осудят меня. Выгляжу ли я как гей? Могут ли они понять это по одежде, которую я ношу вне поля? Это ужасно влияет на меня психологически. Это ужасно», — цитирует игрока The Sun.



Футболист провёл беседу с активисткой Амаль Фашану – племянницей экс-игрока Джастина Фашану, который сделал каминг-аут в 1990 году и через восемь лет покончил с собой.