Футболист-гей из АПЛ – о боязни сделать каминг-аут: болельщики меня распнут

Неназванный футболист из английской Премьер-лиги, являющийся представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказал о боязни сделать каминг-аут.
«Сейчас идёт 2021 год, я должен иметь возможность рассказать всем, кто я такой. Но на трибунах всё ещё есть некоторые болельщики, которые как будто живут в 1980-х.
Я хочу быть открытым с людьми, потому что я такой, какой есть, и горжусь этим. Но правда в том, что они меня распнут.
Когда я играю, мне кажется, что фанаты догадаются и осудят меня. Выгляжу ли я как гей? Могут ли они понять это по одежде, которую я ношу вне поля? Это ужасно влияет на меня психологически. Это ужасно», — цитирует игрока The Sun.
Футболист провёл беседу с активисткой Амаль Фашану – племянницей экс-игрока Джастина Фашану, который сделал каминг-аут в 1990 году и через восемь лет покончил с собой.
- 18 октября 2021
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