Преемником Фернандиньо в «Манчестер Сити» может стать Деклан Райс
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает The Sun с ссылкой на The Athletic.
По информации источника, «горожане» заинтересованы в кандидатуре Райса в качестве преемника 36-летнего полузащитника Фернандиньо.
Райс является воспитанником «Вест Хэма». За основную команду полузащитник дебютировал в 2017 году. Контракт игрока с «молотобойцами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет € 70 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Райс сыграл в восьми матчах и отдал две результативные передачи.
С 2019 года Деклан Райс вызывается в национальную сборную Англии по футболу. Он сыграл все 7 матчей на Евро-2020.
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