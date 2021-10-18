Модрич назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Хорват и сам в число номинантов на получение данной награды.



«Посмотрим, есть несколько кандидатов. Бензема — один из них, и я надеюсь, что он выиграет. Он заслужил «Золотой мяч» из-за того, как он играл в этом году и на протяжении своей карьеры.



Он всегда был на высшем уровне и наконец-то выиграл титул со сборной Франции, что тоже важно. Я уверен, что он один из кандидатов. Надеюсь, он выиграет», — цитирует Модрича Marca.



Напомним, хорватский полузащитник является обладателем «Золотого мяча»-2018.



Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. В него вошли: Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мейсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Атлетико»).