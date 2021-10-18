Кокорин может пропустить ещё один матч «Фиорентины» из-за проблем с мышцами

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который не сыграет с «Венецией», может пропустить ещё один матч Серии А, сообщает Firenzeviola.it.

Кокорин из-за проблем с мышцами может не успеть восстановиться к матчу с «Кальяри», который состоится 24 октября.

«Фиорентина» не включила россиянина в заявку на матч 8-го тура Серии А с «Венецией». Сообщалось, что Кокорин не сможет сыграть из-за перенапряжения мышц. Кокорин не участвовал во предыгровой тренировке вместе с товарищами по команде, у него было индивидуальное занятие.



Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата.