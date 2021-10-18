Почеттино: Месси счастлив в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об адаптации Лионеля Месси в стане парижан.
«Месси – потрясающий игрок. Он блистал в «Барселоне», блистал в сборной Аргентины и блистает в «ПСЖ». Он отлично адаптировался. Лионель обладает высоким уровнем интеллекта, поэтому быстро привыкает к новым условиям. Мы все довольны, и он очень счастлив в «ПСЖ». Мы надеемся, что все будет развиваться правильно. Что он достигнет той формы, к которой стремится. Я не сомневаюсь, что так и будет»,- приводит слова Почеттино RMC Sport.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- 18 октября 2021
-
21:15
-
21:08
-
21:06
-
21:00
-
20:39
-
20:38
-
20:34
-
20:32
-
20:24
-
20:16
-
20:08
-
19:56
-
19:56
-
19:50
-
19:49
-
19:31
-
19:29
-
19:14
-
19:06
-
18:55
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:40
-
18:32
-
18:29
-
18:17
-
18:09
-
18:06
-
17:57
-
17:53
-
17:44
-
17:29
-
17:24
-
17:14