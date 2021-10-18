Почеттино: Месси счастлив в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об адаптации Лионеля Месси в стане парижан.

«Месси – потрясающий игрок. Он блистал в «Барселоне», блистал в сборной Аргентины и блистает в «ПСЖ». Он отлично адаптировался. Лионель обладает высоким уровнем интеллекта, поэтому быстро привыкает к новым условиям. Мы все довольны, и он очень счастлив в «ПСЖ». Мы надеемся, что все будет развиваться правильно. Что он достигнет той формы, к которой стремится. Я не сомневаюсь, что так и будет»,- приводит слова Почеттино RMC Sport.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.