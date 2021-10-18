«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: составы команд на матч 8-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Кристал Пэлас» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас».
«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэль, Уайт, Томиясу, Эдегор, Парти, Смит, Сака, Пепе, Обамеянг.
Запасные: Лено, Седрик, Холдинг, Тавареш, Эльнени, Мэйтленд-Найлс, Локонга, Ляказетт, Мартинелли.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд, Макартур, Миливоевич, Галлахер, Эдуард, Бентеке, Айю.
Запасные: Батлэнд, Клайн, Келли, Томкинс, Хьюз, Куйяте, Олисе, Шлупп, Матета.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему будут помогать ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный арбитр – Саймон Хупер.
- 18 октября 2021
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