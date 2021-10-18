«Эспаньол» — «Кадис»: составы команд на матч 9-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Эспаньола» и «Кадиса» на матч 9-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Эспаньол»: Ди. Лопес, Педроса, Кабрера, Гомес, Хиль, Да. Лопес, Мелендо, Дардер, Эмбарба, де Томас, Морон.
Запасные: Гарсия, Оласабаль, Калеро, Санчес, Вила, Эррера, Рибаудо, Морланес, Мерида, Вадильо, Димата, Лэй.
«Кадис»: Ледесма, Эспино, Чуст, Ароян, Карселен, Р. Хименес, Аларкон, Йонссон, Санчес, Собрино, Лосано.
Запасные: Хиль, Акапо, Арсамендия, Лопес, Кала, Бастида, Кальдерон, Фернандес, А. Хименес, Чапела, Негредо, Переа.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный арбитр – Альберто Гомес Ламейро.
- 18 октября 2021
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