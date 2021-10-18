Вагнер Лав рассказал об изменениях в «Кайрате» после прихода Бердыева

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал об изменениях в казахстанской команде после прихода на тренерский мостик Курбана Бердыева.
«Тренер нам дает больше свободы в действиях, особенно игрокам атаки. Он требует, чтобы мы делали розыгрыши, чаще шли в обыгрыш и били по воротам. С предыдущими тренерами я играл больше в центре поля, как «десятка». Сейчас при Курбане Бекиевиче и с приходом других игроков в команду я играю немного с краю. Не могу сказать, что это новая позиция для меня, потому что в других клубах я уже играл на такой позиции. Сильно ничего не изменилось для меня, разница небольшая. Мне нравится эта свобода действий, которая есть у нас.
Тренер, который требует от своих футболистов концентрации на тренировках, требует правильных действий и в тактическом плане. Для этого необходимо время, чтобы все досконально начали понимать, чего хочет тренер. Я уверен, что будет хороший прогресс в следующих матчах, учитывая работу, которую мы сейчас проделываем», — приводит слова Вагнер Лава Vesti.kz.
Напомним, Курбан Бердыев возглавил «Кайрат» в конце августа 2021 года.
- 18 октября 2021
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