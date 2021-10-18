«Бетис» обыграл «Алавес», забив решающий гол на 89-й минуте матча

Сегодня, 18 октября, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 9-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Бетис». Гости одержали победу со счётом 1:0.



Единственный гол в матче был забит за минуту до окончания основного времени. Отличился нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас, ему ассистировал Хоакин.

Гол Иглесиаса в ворота «Алавеса»:

Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему помогали ассистенты Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевес. Резервный арбитр – Карлос Перес Фернандес.



После девяти сыгранных туров в испанской Примере «Бетис» располагается на 8-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе. «Алавес» набрал 3 очка за восемь матчей и находится на 19-м месте в таблице.



В десятом туре чемпионата Испании «Алавес» сыграет на выезде с «Кадисом», а «Бетис» примет дома «Райо Вальекано». Первый матч состоится 23 октября, а второй 24 октября.