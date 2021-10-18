Титов: у «Спартака» напрочь отсутствует креатив

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов раскритиковал игру московского клуба.

«Забивать голы стали исключительно защитники — это тенденция. У «Спартака» напрочь отсутствует креатив. О чем нам всегда говорил Олег Иванович Романцев: «На своей половине — одно или два касания, а у чужой штрафной — творите! Я вам ничего не запрещаю. Придумывайте. Стенки, забегания, вбегания, на третьего — все что хотите». Видимо, когда-то это было в учебнике «Спартака», а затем эту страницу просто вырвали. Ее нет. Креатива нет. Нет таких футболистов, как Алекс, как Фернандо, который был еще недавно. Увы.

Этим болеет весь наш российский футбол. Единицы игроков, способных придумать что-то креативное. В «Спартаке» такого мы, увы, не видим. Все хаотично, через фланги, какие-то подачи… Имея такого футболиста, как Соболев, вы верховые подавайте хотя бы. Дайте ему работу. А так Соболев бесполезен. Он игрок сборной, ему все внимание соперников. Надо привыкать к такой плотной опеке, чтобы успевать бить по воротам. Это нормально.

А забивают защитники. Слава богу, что сегодня в «Спартаке» такие креативные защитники, умеющие и обороняться, и забивать. При этом второй гол «Динамо» — целиком вина Джикии и Жиго, потому что так по центру соперник не должен проходить. Особенно учитывая, что Джикия — игрок сборной России», — приводит слова Титова «Московский комсомолец».